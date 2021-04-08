Путин подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области

Врио губернатора президент посоветовал сохранить костяк работников

Президент России подписал указ об отставке губернатора Ульяновской области. Этим же указом временно исполняющим обязанности главы региона назначен сенатор Алексей Русских.

"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", - приводит текст указа пресс-служба Кремля.

Сергей Морозов, возглавлявший регион с 2006 года, 8 апреля обратился к президенту с просьбой об отставке. Губернатор пояснил, что решил баллотироваться в депутаты Госдумы.

На встрече с назначенным врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских Владимир Путин посоветовал своему собеседнику обновить кадры. Но при этом сохранить "костяк" работников, хорошо знающих ситуацию и зарекомендовавших себя в предыдущие годы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram