Половина жителей Германии готовы привиться "Спутником V"

Несколько федеральных земель ждут регистрации российского препарата

Германии. По данным исследования, результаты которого приводит немецкое издание Handelsblatt, 55% его участников пойдут на вакцинацию, как только она будет зарегистрирована в Евросоюзе.

В марте в Германии проводился другой опрос, для медиагруппы RTL. По его результатам, вакциной "Спутник V" готовы привиться 57% граждан ФРГ.

Днем ранее стало известно о меморандуме, который заключил Российский фонд прямых инвестиций с минздравом Баварии. Баварский премьер-министр Маркус Зедера ожидает, что в случае регистрации вакцины земля может уже в июле получить до 2,5 миллионов доз. Готовность приобрести "Спутник V" выразили еще несколько федеральных земель – в частности, Мекленбург-Передняя Померания и Бранденбург, передает РИА Новости.

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