Россиянам продлили срок пребывания в Черногории без виз

Вместо 30 дней - три месяца

Граждан России временно освободили от необходимости оформлять визу для въезда в Черногорию. Правительство республики решило, что россияне могут оставаться в стране без визы до 90 дней.

"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", - говорится в сообщении МИД России.

Поясняется, что гражданам России для въезда в Черногорию на срок до 90 дней необходим только действующий загранпаспорт. В ведомстве напомнили, что между правительствами России и Черногории действует соглашение о взаимных поездках. Ранее россиянам разрешалось находиться на территории республики без визы до 30 дней.

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