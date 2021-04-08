Путин обсудил с правительством реализацию посланий Федеральному собранию

Необходим обстоятельный анализ проделанной работы

Результаты реализации посланий президента Федеральному собранию обсуждались в четверг на совещании Владимира Путина с членами правительства. 21 апреля глава государства выступит с очередным ежегодным обращением, и как подчеркнул президент, открывая дискуссию, для подготовки документа необходим обстоятельный анализ проделанной работы. Владимир Путин отметил значимость системного подхода к решению задач. Важны не только формальные итоги их выполнения, но и то, как эта работа сказалась на изменении жизни людей и развитии экономики.

В центре внимания на совещании Владимира Путина с членами правительства - все, что реально меняет жизнь людей к лучшему. Поддержка семей с детьми, повышение доступности жилья, развитие системы образования. Сейчас, перед новым посланием президента Федеральному собранию, особенно важно проанализировать итоги работы, которая уже проделана.

"Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где ещё сохраняются так называемые пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы в некоторых субъектах по вводу новых мест - это как пример просто - в яслях, запуск компенсации регионам инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства, а также обкатку перспективных технологий в так называемых "цифровых песочницах", где предусмотрены экспериментальные правовые и регуляторные режимы. С учётом объективной картины нужно скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблем", - заявил Путин.

Многое получилось. Заместитель главы правительства Татьяна Голикова докладывает: темпы снижения рождаемости в России существенно замедлились. Этому во многом способствовала программа материнского капитала. Другое серьезное подспорье - выплаты на каждого ребенка от 3 до 7 лет. На повышение этого пособия направят деньги. Единственный субъект Федерации, который выплачивает его самостоятельно, это Москва. Такая помощь, по предварительным оценкам, позволит вывести из бедности от трети до половины семей с низким достатком. Еще одна важная тема, говорит вице-премьер, организация горячего питания в школах.

"В 2020 году на эти цели из федерального бюджета было направлено 22 миллиарда рублей, в 2021-23 годах на горячее питание будет направлено уже 183 миллиарда рублей, поскольку это охватывает весь учебный год. Очень важно, что в соответствии с принципами здорового питания в меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий более чем в два раза, увеличено количество выдаваемых фруктов и овощей более чем на 30 процентов", - отметила Татьяна Голикова.

Владимир Путин обращает внимание на проблему. По его словам, организация дополнительных мест в детских садах происходит недостаточно быстро. Карты спутала пандемия, но дело не только в ней. "Но если бы рачительнее подошли, выполнили бы, мне кажется, всю программу. Рачительно подошли бы к расходованию денег", - отметил Путин.

Спад в экономике, который повлекла за собой эпидемия коронавируса, должен был серьезно повлиять и на строительство жилья. Однако своевременно принятые решения позволили избежать этого: в 2020 году в России ввели в эксплуатацию даже больше домов, чем в 2019-м. Серьезно поддержали отрасль льготные ипотечные программы, но вместе с этим выросли и цены, причем ощутимо.

"На стоимость повлияла как ипотека, так и, безусловно, пандемия, потому что в двух регионах - в Москве и Московской области - стройка вообще на 2 месяца останавливалась, в ряде регионов были ограничения, были срывы поставок материалов, рост стоимости материалов. Недостаток трудовых ресурсов", - сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Это не просто рост цены, а такой существенный рост. В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии, например, 30%. В Орловской области на 19,7%, в Адыгее на 19,3%, в Амурской - 18,6%, в Рязанской области на 17,6%. Понятно, еще когда на Дальнем Востоке подскочило, но в европейской-то части - 30-20. Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит", - отметил Путин.

Системно действует правительство и в сфере поддержки экономики. Цель - перезапуск инвестиционного цикла и технологических стартапов. Бизнес активно участвует в создании фондов развития, а это триллионы рублей. Облегчить выход из коронавирусного спада должна помочь и новая линейка долевых и корпоративных кредитов. Особое внимание - IT рынку. Стартапам, с одной стороны, помогают грантами, с другой, опять же, кредитами под низкий процент. И это дает результат.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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