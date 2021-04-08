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В Москве стартовал всероссийский студенческий конкурс "Твой ход"

22:30
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Это проект президентской платформы "Россия — страна возможностей"

В четверг в Москве на площадке киноконцерна "Мосфильм" состоялась презентация всероссийского студенческого конкурса "Твой ход". А также был дан старт молодежному состязанию будущих управленцев в рамках проекта "Лидеры России".

Инициатива проведения самого масштабного креативного конкурса для студентов была поддержана Владимиром Путиным. Он проводится на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей" и призван выявить наиболее перспективные кадры с управленческим потенциалом.

Участвовать в состязании смогут все студенты, независимо от наличия у них опыта руководящей работы. К тому же, участники программы "Твой ход" смогут без отрыва от обучения основной профессии проверить свои способности в других сферах деятельности, передает "ТВ Центр".

"Мы понимаем хорошо, каждый из нас это проходил, и сегодняшние студенты наверняка с этим часто сталкиваются. Ты выбрал университет, тебе удалось поступить, но до конца ли ты уверен, что это твое настоящее призвание? Ведь наверняка у тебя есть какие-то еще таланты, появляются новые интересы и очень хочется попробовать. Как сделать так, чтобы попробовать себя еще в разных возможностях, талантах и направлениях, ничем не рискуя, не перебегая из университета? Конкурс для этого", - рассказал первый заместитель председателя администрации президента Сергей Кириенко.

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