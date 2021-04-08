Взятка пивом и коньяком: как вычислили 17-летнего лжесотрудника ГИБДД

Теперь следствию предстоит установить, сколько алкогольных штрафов успел выписать лже-инспектор

В Москве задержан 17-летний авантюрист, который нарядившись сотрудником ГИБДД, вымогал недоступный ему в силу возраста алкоголь. За мнимое нарушение правил юный комбинатор потребовал пять бутылок пива и пол-литра коньяка. Расчет был, видимо, на то, что привычные ко всему автомобилисты предпочитают не вступать со стражами порядка в длительные отношения и всегда рады откупиться.

Одет по всей форме. Вернее, почти по всей. Рубашка, галстук, светоотражающая куртка с буквами ДПС. На груди - жетон. Из образа выбивается только бейсболка – на весеннюю форму инспекторов еще не перевели. В таком наряде 17-летний москвич отправился на заработки. Фиксировать нарушения ПДД – например, непристегнутый ремень безопасности или неправильную парковку. А вместо составления протокола - вымогать взятку. Не деньгами. А тем, что подростку достать крайне трудно – пивом и коньяком. Осечка, ставшая роковой, произошла на этой парковке возле торгового центра в Южном Бутове, передает "ТВ Центр".

Псевдо-инспектор подошел к водителю, сидевшему в салоне автомобиля. Попросил предоставить документы, сфотографировал их и указал на то, что нарушены правила дорожного движения. Добавил, что готов закрыть на это глаза, если автовладелец привезет в указанное место пакет с алкогольными напитками.

Нарушитель оказался курсантом МВД, одетым в гражданское, и понял, что сотрудник ГИБДД не настоящий. Уже после передачи спиртного – она проходила возле автосервиса – попросил лже-инспектора показать служебное удостоверение. Юноша в форме отказался, попытался скрыться, но был задержан.

После составления протоколов о причинении имущественного ущерба обманным путем и незаконном ношении форменной одежды юного мастера перевоплощений отпустили. Предстоит ещё выяснить, кто продал подростку полицейскую форму.

Чтобы не попасться на уловку лжеполицейского, юристы рекомендуют сразу спрашивать удостоверение – его сотрудник МВД обязан показывать по первому требованию. Если сомнения все равно остаются, звонить в полицию и уточнять информацию о страже порядка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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