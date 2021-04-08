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Байден ужесточил контроль за оружием из-за "эпидемии насилия" в США

20:35
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Президент объявил о комплексе мер

Соединенные Штаты охватила эпидемия вооруженного насилия, заявил президент США. Джо Байден озвучил комплекс мер, которые, по его мнению, помогут взять под контроль ситуацию с оружием в стране.
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"Насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и позор перед лицом всего мира", - сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома.

В соответствии с инициативой Байдена, Минюст США должен усилить контроль в сфере продажи так называемых "стволов-призраков". Это имеющиеся в свободной продаже наборы, позволяющие самостоятельно собрать или модифицировать оружие, которое нельзя отследить по базам данных, передает Reuters.

Кроме того, Минюсту поручено разработать меры по усилению контроля оборота стабилизаторов, увеличивающих точность стрельбы пистолетов. Также ожидается принятие закона, позволяющего родственникам через суд требовать ограничения доступа родных к оружию в случае конфликта или угрозы суицида.

Представляя эти меры, Байден напомнил о последнем трагическом эпизоде. 8 апреля стало известно о стрельбе в жилом доме в штате Южная Каролина. Погибли пять человек, в том числе двое детей.

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