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РФПИ объявил о переговорах с правительством ФРГ о закупке "Спутника V"

21:05
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Ранее о готовности обсуждать поставки заявили власти нескольких регионов Германии

Соглашение о покупке Германией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсуждают представители Российского фонда прямых инвестиций и правительства ФРГ.
Массовая вакцинация "Спутником V" началась в Скопье

"РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины "Спутник V" для Германии", - говорится в аккаунте вакцины в Twitter.

В последние дни несколько регионов ФРГ заявили, что готовы обсуждать поставки и производство российского препарата. В частности, федеральные земли Мекленбург-Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать такие переговоры с Москвой. В Рейнланд-Пфальце отметили, что были бы рады сертификации этой вакцины в EMA – но считают, что этим вопросом должно заниматься федеральное правительство. Свое намерение "говорить с Россией" о вакцине озвучил и глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. При этом министр уточнил, что применение препарата в Германии зависит от его сертификации в европейском лекарственном регуляторе, передает "Интерфакс".

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