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Несколько десятков детей обратились к врачам с отравлением в Карелии

21:19
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Подозревают вспышку кишечной инфекции

Вспышка кишечной инфекции среди учащихся школы №1 в карельском Олонце. В центральную районную больницу, по данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, обратились несколько десятков школьников.
На Ставрополье к врачам с отравлением обратились 155 человек

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ, по уточненным данным, обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции", - написал Охлопков в соцсети.

Уточняется, что в числе заболевших - 57 учеников начальных классов и один работник пищеблока этой школы. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции.

Начальная школа закрыта, идет обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и комиссия Минобразования республики, в городе создан оперштаб. Пострадавшие проходят лечение амбулаторно, передает "Интерфакс".

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