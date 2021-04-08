CNN: США готовят военные корабли к отправке в Черное море

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Соединенные Штаты планируют направить военные корабли в Черное море. В Вашингтоне считают, что такой шаг станет демонстрацией поддержки Украины, у восточных границ которой усиливается российское военное присутствие, заявил CNN представитель американского министерства обороны.

По словам представителя Пентагона, флот США присутствует в регионе – однако отправка дополнительных кораблей должна стать сигналом Москве, что Вашингтон "пристально за ней следит".

Чиновник напомнил, что США должны, в соответствии с соглашением 1936 года, за 14 дней предупредить Турцию о проходе кораблями проливов. Было ли уведомление отправлено в Анкару, не сообщается.

Представитель Пентагона также признал, что разведка не видит непосредственной угрозы для Украины в перемещениях российских войск. Однако США готовы начать действовать, как только такая угроза появится.

Дополнение: Пентагон не подтвердил, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, передает ТАСС.

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