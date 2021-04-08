ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный рост заболеваемости COVID-19

22:18
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Общее число случаев приблизилось к 133 миллионам

Рекордный с 17 января суточный рост заболеваемости коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за 24 часа увеличилось более чем на 667 тысяч. Скончались более 13 тысяч пациентов.
Попова нашла подтверждение сезонности коронавируса

По информации, полученной ВОЗ к вечеру 8 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 667 026. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 132 730 691, летальных исходов - 2 880 726.

На Северную и Южную Америки, по данным ВОЗ, приходится более трети случаев инфицирования. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 541 000. На втором месте Бразилия - 13 100 580, на третьем Индия - 12 928 574.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.