ВОЗ зафиксировала рекордный суточный рост заболеваемости COVID-19

Общее число случаев приблизилось к 133 миллионам

Рекордный с 17 января суточный рост заболеваемости коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за 24 часа увеличилось более чем на 667 тысяч. Скончались более 13 тысяч пациентов.

По информации, полученной ВОЗ к вечеру 8 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 667 026. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 132 730 691, летальных исходов - 2 880 726.

На Северную и Южную Америки, по данным ВОЗ, приходится более трети случаев инфицирования. Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 541 000. На втором месте Бразилия - 13 100 580, на третьем Индия - 12 928 574.

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