Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Глава Белого дома позволил себе ряд крайне резких высказываний

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал интервью газете Washington Post, в ходе которого журналист попросил собеседника оценить высказывания главы Белого дома Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Байден в эфире утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей", добавив, что Путин "ответит" за якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские выборы.

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", - так прокомментировал ситуацию Блинкен.

Прежде пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден не намерен "сдерживаться", выражая свою позицию в ходе контактов с руководством России.

Путин же в своем ответе Байдену был гораздо более дипломатичен. Он пожелал своему американскому коллеге здоровья, а чуть позже предложил провести онлайн-дискуссию в прямом эфире для обсуждения актуальной российско-американской повестки. В Белом доме это предложение отклонили.

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