Россиян предупредили о возможных атаках на их счета

Это может произойти уже в мае

Эксперты по кибербезопасности предполагают, что весной этого года злоумышленники могут попытаться незаконно получить доступ к значительному количеству банковских счетов российских граждан, передает газета "Известия".

В начале марта в даркнете, рассказали в фирме DeviceLock, было размещено предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Что это за компания и в какой стране она находится, неизвестно. Вместе с тем о продаже доступа осведомлены в том числе в BI.ZONE и "Лаборатории Касперского".

Как уточняется в материале, в мае 2021-го хакеры хотят перехватить контроль над системой сигнализации SS7 - она управляет трафиком операторов мобильной связи. Таким образом, мошенники рассчитывают получить доступ к СМС-сообщениям и звонкам всех операторов, с которыми есть соглашение о роуминге у владельца коммутатора.

Аналитики поясняют - как минимум один такой договор с провайдером любой страны имеет практически каждый мобильный оператор, то есть под угрозой может оказаться очень большое число пользователей.

Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не было.

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