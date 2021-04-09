ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о возможных атаках на их счета

07:47
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Это может произойти уже в мае

Эксперты по кибербезопасности предполагают, что весной этого года злоумышленники могут попытаться незаконно получить доступ к значительному количеству банковских счетов российских граждан, передает газета "Известия".

Хакеры слили в Сеть данные 500 миллионов пользователей Facebook
Бастрыкин поручил СК "врываться в интернет"

В начале марта в даркнете, рассказали в фирме DeviceLock, было размещено предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Что это за компания и в какой стране она находится, неизвестно. Вместе с тем о продаже доступа осведомлены в том числе в BI.ZONE и "Лаборатории Касперского".

Как уточняется в материале, в мае 2021-го хакеры хотят перехватить контроль над системой сигнализации SS7 - она управляет трафиком операторов мобильной связи. Таким образом, мошенники рассчитывают получить доступ к СМС-сообщениям и звонкам всех операторов, с которыми есть соглашение о роуминге у владельца коммутатора.

Аналитики поясняют - как минимум один такой договор с провайдером любой страны имеет практически каждый мобильный оператор, то есть под угрозой может оказаться очень большое число пользователей.

Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Россиян предупредили о возможных атаках на их счета
Россиян предупредили о возможных атаках на их счета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.