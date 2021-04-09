Матвиенко дала прогноз по наступлению "постковидного времени" в России

Всё зависит от успеха прививочной кампании

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала колонку для "Парламентской газеты", в которой оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России и сделала прогноз относительно сроков кардинального улучшения обстановки.

"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время, я лично в этом уверена", - написала председатель верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, связаны изменения к лучшему будут с формированием коллективного иммунитета - но для этого необходимо, чтобы все регионы страны ответственно подошли к процессу вакцинации населения.

Сегодня Россия, уточнила спикер, уже входит в первую десятку государств по числу сделанных прививок, также можно утверждать, что отечественная система здравоохранения выдержала испытание пандемией. Это стало следствием слаженной деятельности органов власти и вовремя принятых санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Евросоюзе наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19, также положение усугубляется и в южном полушарии. Подобная тенденция, подчеркнула руководитель ведомства, указывает на сезонность заболевания. Коронавирус, предположительно, будет возвращаться весной и осенью.

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