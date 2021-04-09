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"Вопрос работающей канализации": Делягин призвал отказаться от американского софта

09:02
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Нам стоит опасаться "компьютерного удара"

Подход тупиковый и даже тупой - глава российской дипломатии Сергей Лавров комментирует принципы выстраивания отношений с нашей страной, которые декларирует новая администрация США. Кремль готов к худшим сценариям развития отношений с Соединенными Штатами. При этом Москва будет реагировать на любые недружественные шаги из-за океана. Касается это и новых ограничительных мер, которые американцы готовы ввести в отношении нашей страны из-за строительства "Северного потока-2". 

Перспективы отношений с США с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Американцы могут нанести по нам компьютерный удар. Они же ранее сказали, что нанесут его,  и после этого у нас волшебным образом "прилегли" сайты официальных органов. И вполне возможно, они могут сделать нам серьезную аварию, потому что наши либералы уничтожили всю компьютерную отрасль. Поэтому все, на чем мы работает – это китайское железо и американские программы. Нам нужна замена YouTube, нам нужно навсегда расстаться с Facebook, Twitter, Instagram. Это нужно сделать сейчас и быстро. Нам нужна замена продуктов Apple и Microsoft, потому что это шпионские программы. Нам нужен собственный софт. Это вопрос безопасности, вопрос, будет ли работать в наших городах канализация. Нам нужно отказываться от всего, что связано с американцами!" - рассуждает Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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