В СПЧ посоветовали направлять жалобы на обнаженные скульптуры психиатрам

Глава совета Валерий Фадеев прокомментировал скандал вокруг жалобы на Эрмитаж

Весточка с передовой борьбы за моральные принципы прилетела. Не кому-нибудь, а директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Переправили из Смольного. Бдительные граждане обеспокоены – отчего в Эрмитаже так много обнаженных статуй и как они влияют на психику детей? Нет ли тут признаков развращения?

Ну, прямо скажем, по Петербургу пройдешь: то какая нимфа стыдливо глаза опустила, оставив платье неизвестно где, то обнаженный красавец взнуздал жеребца прямо на глазах у прохожих. Да если б только Петербург! В любую усадьбу загляни, да голый парад. А дети смотрят! Хотя и в советское время, когда мораль была крепче, обнаженные тела проникали к аудитории 18 минус.

Это в глубокой античности любили обнаженное тело воспевать, а статуям такое приделывали, что приличный человек и минуты бы не выдержал. Ну, у них там постоянно жара и культ тела, а у нас без теплого пальто никакой Давид долго не протянет.

Битва с обнаженкой идет давно. И некоторые граждане чувствуют себя как на передовой и держат последнюю оборону перед наступающей пучиной разврата.

В ситуации с Эрмитажем бдительные борцы с обнаженной мраморной натурой сочувствия у общественности не нашли. В Совете по правам человека порекомендовали авторам жалобы обратиться к психиатру. "Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру", - заявил в беседе с ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

Директор Эрмитажа отнесся к блюстителям морали с пониманием. "Когда-то я смеялся, когда нам говорили: "Соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак 18+, чтобы детей наших не развращать". Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Что дальше? Кого еще объявят сеятелем разврата среди несовершеннолетних? Давида работы Микеланджело? Данаю, которая, вместо того, чтобы спокойно отдохнуть после трудового дня, беззастенчиво подает двусмысленные знаки невидимой аудитории?

Автор жалобы на разврат в Эрмитаже известен, но имя его не называют. Может, скоро в мэрию Парижа напишет жалобу на Лувр. А уж там-то моралистам, озабоченным обнаженной натурой, есть что выкорчевывать. Взглянем по-новому на музейные шедевры. А вдруг в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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