В Алеппо высадили аллею российско-сирийской дружбы

Российские военные присоединились в озеленению сирийского города

В сирийском Алеппо впервые после освобождения от террористов высадили новые деревья, передает "ТВ Центр". Еще до войны Алеппо славился хвойными, мандариновыми и апельсиновыми садами. Однако 40% парков и скверов были уничтожены боевиками.

Озеленением второго по величине сирийского города занимаются, кажется, все местные жители: от студентов до представителей администрации. В день высаживают по 50 молодых деревьев. К акции присоединились и российские военные. Вместе с бойцами сирийской армии, а также представителями российской диаспоры они высадили целую аллею российско-сирийской дружбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram