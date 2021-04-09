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В Алеппо высадили аллею российско-сирийской дружбы

09:16
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Российские военные присоединились в озеленению сирийского города

В сирийском Алеппо впервые после освобождения от террористов высадили новые деревья, передает "ТВ Центр". Еще до войны Алеппо славился хвойными, мандариновыми и апельсиновыми садами. Однако 40% парков и скверов были уничтожены боевиками.

Озеленением второго по величине сирийского города занимаются, кажется, все местные жители: от  студентов до представителей администрации. В день  высаживают по 50 молодых деревьев. К акции  присоединились и российские военные. Вместе с бойцами сирийской армии, а также представителями российской диаспоры они высадили целую аллею российско-сирийской дружбы.

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