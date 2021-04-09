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В Госдуме оценили сообщения о кораблях США в Черном море

08:22
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Подобные ситуации чреваты неприятными инцидентами

Соединенные Штаты рассматривают возможность в ближайшие недели отправить свои корабли в Черное море в ответ на "рост российской военной активности" - об этом ранее сообщил телеканал CNN.
Пятнадцать российских боевых кораблей провели стрельбы в Балтийском море

Ситуацию прокомментировали в Государственной думе. Как считает член комитета нижней палаты парламента по международным делам Елена Панина, подобные действия американской стороны еще более осложнят обстановку вокруг Донбасса.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Панина добавила, что появление рядом "российских коллег" американцы в таких случаях воспринимают довольно нервно - достаточно вспомнить историю апреля 2014 года с участием эсминца "Дональд Кук" и Су-24.

"Для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", - подчеркнула депутат.

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