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Минобороны рассекретило документы о зверствах нацистов в годы ВОВ

09:29
  • пятница
  • 09 апреля 2021

На сайте ведомства опубликованы архивные фотоснимки и свидетельства узников концлагерей

Минобороны России к Международному дню освобождения узников концлагерей опубликовало  рассекреченные документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Многие архивные фотоснимки, а также свидетельства очевидцев и выживших могут шокировать, пользователей сайта об этом предупреждают заранее. Кадры из лагерей для советских военно-пленных. Воспоминания узников концлагерей на территории Европы, где не щадили даже детей. Жуткие свидетельства из Освенцима. Раздел называется - "Забвению не подлежит" - напоминая о том, что у преступлений против человечности нет сроков давности.

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