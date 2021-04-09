Ураганный ветер сорвал крыши с домов на Камчатке

В школах региона отменили занятия

Камчатка находится во власти мощного циклона. В краевой столице из-за ураганного ветра и осадков сегодня отменены занятия в школах. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр". Ветром, порывы которого достигали 30 метров в секунду, снесло кровли с нескольких жилых домов. Оборваны ЛЭП, повалены деревья, повреждены десятки автомобилей. В Петропавловске-Камчатском работает оперативная группа по устранению последствий непогоды. Сегодня циклон смещается к акватории Берингова моря, там действует штормовое предупреждение.

Тем временем в Иркутской области - пик паводка. В поселке Залари, где проживают около 10 тысяч человек, разлилась река, введен режим ЧС. Помощь людям оказывают спасатели, организованы пункты временного размещения.

Режим повышенной готовности введён в восьми районах Алтайского края. Вода подтопила дороги и мосты. А на предстоящей неделе ожидается повышение температуры до плюс 22 градусов, это может ещё больше осложнить паводковую ситуацию.

В Нижегородской области в селе Красное вода добралась до 11 жилых домов и территории детского сада. На месте работают спасатели, как сообщается, эвакуация населения не потребовалась.

А в Хабаровском крае к приходу большой воды только готовятся. Оперативная группа МЧС постоянно отслеживает паводковую обстановку. На реке Уссури фиксируют подъём воды на 13 сантиметров в сутки. Спасатели провели рейд и рассказали жителям, как действовать в момент опасности.

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