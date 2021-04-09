Потерявшая голос Бузова обратилась к поклонникам

Звезда рассказала о самочувствии

Певица Ольга Бузова призналась поклонникам, что от сильного стресса у нее пропал голос. Из-за этого даже пришлось вызывать врача и ставить капельницу.

Фанаты тут же начали переживать за здоровье своей любимицы, и девушка поспешила их успокоить. Поющая телеведущая рассказала, что после прихода врача она смогла уснуть, после сна артистка почувствовала себя значительно лучше.

"Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль", - рассказала Бузова.

Она отметила, что успела вовремя вызвать врача. После улучшения самочувствия звезда начала сборы в Киров – там у Бузовой намечено выступление.

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