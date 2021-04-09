В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

У людей начались побочные реакции

В Соединенных Штатах у нескольких десятков человек, привитых вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson, начались побочные реакции, в связи с чем было принято решение закрыть два центра массовой вакцинации, передает газета Wall Street Journal.

Уточняется, что речь идет о центрах в Северной Каролине и Колорадо. На побочные эффекты пожаловались в общей сложности почти 30 человек, четверо были госпитализированы.

Симптомы, пишут СМИ, варьировались от головокружения до тошноты.

На ситуацию отреагировали в самой компании Johnson & Johnson. Там заявили, что внимательно изучают все связанные с побочными эффектами сообщения.

В Штатах по состоянию на 8 апреля в полном объеме привито более 66 миллионов человек (19,9% населения).

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