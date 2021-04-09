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"Гагарин" отвезет на МКС новый экипаж

09:38
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Старт намечен на 10:42 по московскому времени

На Байконуре всё меньше времени до начала отсчета перед стартом российского космического корабля "Союз" на МКС. К этому событию приковано особое внимание. Новая экспедиция отправляется в преддверии Дня Космонавтики - 12 апреля ровно 60 лет с момента полета Юрия Гагарина. А сам корабль назван в честь первого человека в космосе.

В составе экипажа россияне Олег Новицкий, для него это третий полет, борт-инженер Петр Дубров, он отправится на МКС впервые, и американец Марк Ванде Хай, он уже работал на орбите.

Полет пройдет по сверхкороткой схеме и продлится примерно 3,5 часа. В ходе экспедиции экипаж выполнит два выхода в открытый космос, проведет полсотни научных экспериментов, передает "ТВ Центр".

Старт намечен на 10:42 по московскому времени. В Москве всё будут транслировать на самых больших экранах, в том числе на медиа-фасадах на Новом Арбата и на здании Центрального телеграфа.

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