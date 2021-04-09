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Россиян научили распознавать поддельные лекарства

09:05
  • пятница
  • 09 апреля 2021

В России поддельных лекарств очень мало

Встретить поддельное лекарство в российских аптеках крайне маловероятно, однако возросший за время пандемии спрос на интернет-аптеки увеличивает риск приобрести некачественный препарат. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объяснил, как этого избежать.

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Эксперт отметил, что чаще всего подделывают дешевые препараты, представляющие собой аналоги более дорогих лекарств. Также риск возрастает, если заказывать лекарства в зарубежных интернет-магазинах.

"Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идет именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных", - заявил Беспалов.

По его словам, в российских аптеках контрафакта и фальсификата ничтожно мало из-за жесткой системы контроля. Специалист рекомендовал при покупке внимательно рассмотреть упаковку и проверить, есть ли на ней маркировка, срок годности и серия. Также на препаратах, выпущенных после июля 2020 года, должен быть data matrix код, передает агентство "Прайм". Любые изменения могут свидетельствовать о том, что у вас в руках фальшивка, подчеркнул Беспалов.

Не менее важно уделить достаточное внимание содержимому упаковки. "Если оно по каким-то признакам отличается от описания в инструкции – велика вероятность контрафакта или недоброкачественного препарата. Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха и любые органолептические отличия. Подобные препараты, разумеется, использовать не стоит, и в случае их выявления — обратиться с заявлением и чеком в органы Росздравнадзора", - добавил эксперт.

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