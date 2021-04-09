Россиян научили распознавать поддельные лекарства

В России поддельных лекарств очень мало

Встретить поддельное лекарство в российских аптеках крайне маловероятно, однако возросший за время пандемии спрос на интернет-аптеки увеличивает риск приобрести некачественный препарат. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объяснил, как этого избежать.

Эксперт отметил, что чаще всего подделывают дешевые препараты, представляющие собой аналоги более дорогих лекарств. Также риск возрастает, если заказывать лекарства в зарубежных интернет-магазинах.

"Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идет именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных", - заявил Беспалов.

По его словам, в российских аптеках контрафакта и фальсификата ничтожно мало из-за жесткой системы контроля. Специалист рекомендовал при покупке внимательно рассмотреть упаковку и проверить, есть ли на ней маркировка, срок годности и серия. Также на препаратах, выпущенных после июля 2020 года, должен быть data matrix код, передает агентство "Прайм". Любые изменения могут свидетельствовать о том, что у вас в руках фальшивка, подчеркнул Беспалов.

Не менее важно уделить достаточное внимание содержимому упаковки. "Если оно по каким-то признакам отличается от описания в инструкции – велика вероятность контрафакта или недоброкачественного препарата. Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха и любые органолептические отличия. Подобные препараты, разумеется, использовать не стоит, и в случае их выявления — обратиться с заявлением и чеком в органы Росздравнадзора", - добавил эксперт.

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