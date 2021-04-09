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В России провели более 123 миллионов тестов на COVID-19

08:49
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Только за сутки - 340 тысяч

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 9 апреля в России было сделано уже более 123 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом: сложно в Европе, стабильно в России

Уточняется, что только за минувшие сутки было проведено 340 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, передает ТАСС, остаются на сегодняшний день около 499,4 тысячи человек.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный с 17 января суточный рост заболеваемости коронавирусом. Число подтвержденных случаев в мире за 24 часа увеличилось более чем на 667 тысяч. Скончались более 13 тысяч пациентов.

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