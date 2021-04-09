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Сергунина: памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте отреставрируют

08:58
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Работы начнутся в 2022 году

Работы по реставрации памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте начнут в следующем. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В ходе реставрации специалисты восстановят облицовку стилобата и устранят мелкие повреждения. Основная часть композиции памятника выполнена из титана, который применяется в строительстве космических кораблей и самолетов. Фигура состоит из 239 блоков, скрепленных болтами из титанового сплава.

"В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник", - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

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Памятник Юрию Гагарину
Памятник Юрию Гагарину
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