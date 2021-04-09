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В Румынии продлили режим тревоги из-за пандемии

09:34
  • пятница
  • 09 апреля 2021

В стране продолжает действовать комендантский час

В пятницу Радио Румынии сообщило о продлении в стране режима тревоги из-за пандемии коронавирусной инфекции на 30 дней начиная с 13 апреля.
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Действующие ограничительные меры сохраняются. Комендантский час продолжает действовать в населенных пунктах, где в течение 14 дней заболеваемость превышает четыре случая на тысячу жителей. Магазины там закрываются в 18:00.

Ранее премьер-министр Флорин Кыцу заявил, что постепенное снятие ограничений власти планируют начать с 1 июня 2021 года.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 4989 заболевших, скончались 172 пациента. Всего в Румынии с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 993613 человек, 24773 случая завершились летальным исходом.

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