Дочь Началовой споет самую известную песню мамы

Певицы не стало в 2019 году
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина в эфире праздничного выпуска программы "Модный приговор" исполнит самую известную песню покойной мамы – "Герой не моего романа".
Специальный выпуск популярной телепередачи было решено посвятить тридцатилетию шоу "Утренняя звезда", на шоу пригласили автора и ведущего музыкальной программы Юрия Николаева. В ходе программы он вспомнил самых знаменитых конкурсантов и, конечно же, не обошел вниманием Юлию Началову, которая скончалась два года назад от заражения крови и сердечной недостаточности на 39-м году жизни.
В 1992 году именно "Утренняя звезда" оказалась стартовой площадкой для юной певицы. Юлия не только выиграла конкурс, но и познакомилась с легендарной Ириной Понаровской, которая пригласила ее выступать вместе с ней во время гастрольных туров.
Чтобы почтить память звезды, эксперты "Модного приговора" решили пригласить в студию дочь покойной исполнительницы Веру. Девушка уже не раз исполняла песни мамы, в этот раз решила спеть ее главный хит — "Герой не моего романа", передает СтарХит.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Джорджио Армани из-за коронавируса решил объединиться с итальянской компанией
- "Проявление слабоумия": Стоянов осадил критиков немолодых артистов
- Альбина Джанабаева показала "беременное" фото в пижаме
- Бородина обратилась к врачам после спектакля Литвиновой
- Бузова ответила на выходки Собчак и Киркорова на премии "Жара"