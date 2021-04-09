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Дочь Началовой споет самую известную песню мамы

09:40
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Певицы не стало в 2019 году

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина в эфире праздничного выпуска программы "Модный приговор" исполнит самую известную песню покойной мамы – "Герой не моего романа".

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Специальный выпуск популярной телепередачи было решено посвятить тридцатилетию шоу "Утренняя звезда", на шоу пригласили автора и ведущего музыкальной программы Юрия Николаева. В ходе программы он вспомнил самых знаменитых конкурсантов и, конечно же, не обошел вниманием Юлию Началову, которая скончалась два года назад от заражения крови и сердечной недостаточности на 39-м году жизни.

В 1992 году именно "Утренняя звезда" оказалась стартовой площадкой для юной певицы. Юлия не только выиграла конкурс, но и познакомилась с легендарной Ириной Понаровской, которая пригласила ее выступать вместе с ней во время гастрольных туров.

Чтобы почтить память звезды, эксперты "Модного приговора" решили пригласить в студию дочь покойной исполнительницы Веру. Девушка уже не раз исполняла песни мамы, в этот раз решила спеть ее главный хит — "Герой не моего романа", передает СтарХит.

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