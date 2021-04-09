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ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка

09:36
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Организация не раз нарушала федеральные законы

Банк России сообщил у себя на сайте о принятом решении с 9 апреля отозвать лицензию на осуществление операций у АО "Нефтепромбанк".
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Нефтепромбанк, сказано в сообщении регулятора, проводил операции с признаками вывода активов, утратил собственные средства, не раз нарушал федеральные законы.

Кроме того, на балансе организации образовалась большая доля потенциально невозвратных ссуд физических лиц, что стало следствием высокорискованной кредитной политики руководства.

Согласно данным регулятора, в банковской системе Нефтепромбанк занимал 201-е место по состоянию на 1 марта. Так как он участвовал в системе страхования вкладов, вкладчикам вернут сто процентов остатка.

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