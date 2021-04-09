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Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru

09:38
  • пятница
  • 09 апреля 2021

За полгода москвичи пожертвовали несколько миллионов рублей

Сергей Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса на сайте правительства Москвы. Он рассказал, что с идеей открыть такой сервис к нему в прошлом году обратились благотворительные фонды.

"Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей. В октябре 2020 года благотворительный сервис начал свою работу. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным для всех, кто имеет личный кабинет на mos.ru", - написал мэр.

Меньше чем за полгода москвичи сделали через сервис 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.

Пожертвовать средства можно в несколько кликов. Горожане могут выбрать получателя средств среди 34 благотворительных фондов, репутация которых была проверена временем, отметил Собянин.

Кроме того, москвичи могут оказать поддержку и с помощью других городских сервисов. Так, летом прошлого года жители города пожертвовали на благотворительность почти 42 миллиона рублей выигрышей по программе "Миллион призов". С декабря прошлого года горожане могут направить на добрые дела баллы из магазина поощрений "Активного гражданина". За 4 месяца она перевели более 9,5 миллиона рублей.

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