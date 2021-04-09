Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru

За полгода москвичи пожертвовали несколько миллионов рублей

Сергей Собянин подвел итоги первых месяцев работы благотворительного сервиса на сайте правительства Москвы. Он рассказал, что с идеей открыть такой сервис к нему в прошлом году обратились благотворительные фонды.

"Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей. В октябре 2020 года благотворительный сервис начал свою работу. Мы постарались сделать его максимально простым и удобным для всех, кто имеет личный кабинет на mos.ru", - написал мэр.

Меньше чем за полгода москвичи сделали через сервис 12,5 тысячи пожертвований на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.

Пожертвовать средства можно в несколько кликов. Горожане могут выбрать получателя средств среди 34 благотворительных фондов, репутация которых была проверена временем, отметил Собянин.

Кроме того, москвичи могут оказать поддержку и с помощью других городских сервисов. Так, летом прошлого года жители города пожертвовали на благотворительность почти 42 миллиона рублей выигрышей по программе "Миллион призов". С декабря прошлого года горожане могут направить на добрые дела баллы из магазина поощрений "Активного гражданина". За 4 месяца она перевели более 9,5 миллиона рублей.

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