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Российская молодежь показала слабые знания о Нюрнбергском процессе

09:51
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Многие не знают о трибунале вообще ничего

Сервис SuperJob провел по заказу РИА "Новости" исследование того, насколько современные россияне осведомлены о деталях Нюрнбергского процесса.
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Выяснилось, что 46% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет не знают о теме ничего, это же относится и к 31% респондентов от 25 до 34 лет. Доля неосведомленных в возрастной категории от 35 до 44 лет - 17%, от 45 лет и старше - 5%.

Также в исследовании сказано, что идеологические последствия Международного трибунала не смогли оценить 46% граждан в возрасте от 45 лет и старше. Помог ли процесс в борьбе с фашизмом, не знают 20% участников опроса от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Нюрнбергский процесс подвел итоги Второй мировой войны. Он начался 20 ноября 1945 года, закончился - 1 октября 1946-го. Все 403 заседания были открытыми, перед трибуналом предстали 24 входивших в высшее руководство нацистской Германии обвиняемых. 12 человек были приговорены к смертной казни.

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