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Центробанк уточнил детали тестирования цифрового рубля

10:17
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Участников определят до конца года

В Центробанке пока не определились, кто будет допущен до тестирования платформы цифрового рубля, запланированного на 2022 год. Вопрос об участниках проекта решат до конца текущего года. 
ЦБ анонсировал тестирование цифрового рубля в 2022 году

"Участники тестирования будут определяться в ходе работы над прототипом платформы цифрового рубля", - сообщили корреспонденту "ТВ Центра" в пресс-службе регулятора в ответ на вопрос, будет ли тестирование открытым для всех желающих.

Накануне в Банке России сообщили, что прототип платформы цифрового рубля планируют завершить до конца 2021 года. Представители ЦБ также уточнили, что тестирование новой технологии займет весь следующий год.

Цифровой рубль, как ожидается, станет третьей формой денег в России наряду с наличными и безналичными. Аналог будет иметь форму цифрового кода и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов. Безналичные деньги отличаются тем, что не имеют такой функции, и тем, что хранятся в коммерческих банках.

Разработка изменений в законодательство, необходимых для запуска проекта, начнется в январе 2022 года. По результатам пилотирования будет сформирована "дорожная карта" внедрения платформы.

Как отмечают эксперты, цифровой рубль может стать актуальным банковским продуктом для тех россиян, которые не доверяют банкам - они смогут хранить деньги непосредственно в ЦБ.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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