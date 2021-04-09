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Минсельхоз отреагировал на сообщения о подорожании майонеза

10:03
  • пятница
  • 09 апреля 2021

СМИ писали, что он вырастет в стоимости на 5-12%

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что компании направили торговым сетям предупреждение о повышении отпускных цен на майонез и соусы в апреле на 5-12%. Среди причин перечислялись, в частности, рост стоимости упаковки и топлива.
Правительство продолжает стабилизировать цены на продукты

С комментарием по поводу ситуации выступили в Министерстве сельского хозяйства России.

"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции", - приводит заявление ведомства РИА "Новости".

В Минсельхозе добавили, что будет обеспечен стабильный уровень цен на соответствующую продукцию, а затраты на закупку ингредиентов сократят.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичной компенсации затрат на изготовление и реализацию производителям сахара и подсолнечного масла. Из резервного фонда будет выделено 9 миллиардов рублей.

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