Минсельхоз отреагировал на сообщения о подорожании майонеза

СМИ писали, что он вырастет в стоимости на 5-12%
В пятницу газета "Коммерсант" написала, что компании направили торговым сетям предупреждение о повышении отпускных цен на майонез и соусы в апреле на 5-12%. Среди причин перечислялись, в частности, рост стоимости упаковки и топлива.
С комментарием по поводу ситуации выступили в Министерстве сельского хозяйства России.
"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции", - приводит заявление ведомства РИА "Новости".
В Минсельхозе добавили, что будет обеспечен стабильный уровень цен на соответствующую продукцию, а затраты на закупку ингредиентов сократят.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичной компенсации затрат на изготовление и реализацию производителям сахара и подсолнечного масла. Из резервного фонда будет выделено 9 миллиардов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram