ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два срочника в Монголии устроили стрельбу из автоматов

10:16
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Убит начальник караула

В сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай произошел инцидент в воинской части, сообщает агентство Синьхуа.
Двое детей стали жертвами стрельбы в Южной Каролине

Два солдата срочной службы начали стрелять из автоматов, в результате был убит 34-летний начальник караула. После этого солдаты, захватив оружие, сбежали.

В заметке приводится комментарий заместителя руководителя главного управления пограничной охраны Монголии. По его словам, давления на солдат погибший начальник караула не оказывал.

По факту произошедшего начато расследование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военные Монголии
Военные Монголии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.