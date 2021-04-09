Два срочника в Монголии устроили стрельбу из автоматов

Убит начальник караула
В сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай произошел инцидент в воинской части, сообщает агентство Синьхуа.
Два солдата срочной службы начали стрелять из автоматов, в результате был убит 34-летний начальник караула. После этого солдаты, захватив оружие, сбежали.
В заметке приводится комментарий заместителя руководителя главного управления пограничной охраны Монголии. По его словам, давления на солдат погибший начальник караула не оказывал.
По факту произошедшего начато расследование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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