Два срочника в Монголии устроили стрельбу из автоматов

Убит начальник караула

В сомоне Алтай монгольского аймака Говь-Алтай произошел инцидент в воинской части, сообщает агентство Синьхуа.

Два солдата срочной службы начали стрелять из автоматов, в результате был убит 34-летний начальник караула. После этого солдаты, захватив оружие, сбежали.

В заметке приводится комментарий заместителя руководителя главного управления пограничной охраны Монголии. По его словам, давления на солдат погибший начальник караула не оказывал.

По факту произошедшего начато расследование.

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