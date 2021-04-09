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Привиться от COVID-19 можно во всех флагманских центрах "Мои документы"

10:23
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Пункты вакцинации начнут работать с 12 апреля на постоянной основе

С 12 апреля привиться от коронавируса можно будет во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Об этом рассказала замеситель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"С середины января выездная бригада вакцинации от коронавируса работает во флагмане ЦАО в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити". Возобновит свою работу прививочная бригада во флагмане ЮАО в торговом центре Columbus. Принимать горожан начнут во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в торговых центрах "Спектр", "Город", "Метрополис" и "Щелковский". Это позволит пройти вакцинацию комфортно и удобно еще большему количеству горожан", - сказала Ракова.

Она отметила, что центры вакцинации будут работать на постоянной основе. Прививать горожан будут врачи городских поликлиник. Сделать прививку можно бесплатно и без предварительной записи.

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