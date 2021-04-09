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На Украине допустили "непоправимое ослабление" страны

10:29
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Всё дело в "Северном потоке - 2"

Вице-премьер Украины Алексей Резников написал статью для Wall Street Journal, в которой рассказал, какие последствия для его страны будет иметь ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".
"Чтобы насолить": причины давления США на "Северный поток - 2"

"Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией" - отметил Резников.

Он добавил, что страна, как и Прибалтика с Польшей, будет "окружена", так как уже работают "Северный поток - 1" и "Турецкий поток".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Согласно нынешним планам, завершен проект будет уже в этом году.

Активным противником строительства выступает Вашингтон. В ФРГ американские ограничительные меры называют вмешательством в европейский суверенитет.

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