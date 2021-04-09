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С Байконура стартовал корабль "Гагарин" с новым экипажем МКС

10:43
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Полет займет около трех часов

С космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Роскосмос транслирует запуск в Twitter.

На корабле "Гагарин" к МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Как ожидается, примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин" в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля. Имя Гагарина нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека.

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