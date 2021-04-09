Еще 9150 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

Вылечились 9662 человека

В России за минувшие сутки выявили 9150 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2421. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 703 человека, в Подмосковье - 594.

Выздоровели за сутки 9662 человека. Скончались 402 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4623984 человека. Вылечились 4248700, умерли 102247 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 123 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 499414 человек.

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