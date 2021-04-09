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В Минске возбудили дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

11:04
  • пятница
  • 09 апреля 2021

"В целях социальной и исторической справедливости"

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил журналистам о возбужденном уголовном деле по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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"В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности", - объяснил решение генпрокурор (цитата по "Интерфаксу").

Минск, добавил он, запросит при расследовании помощь других стран - в частности, России и Германии. Также возможно обращение к властям Литвы и Польши.

Работа по делу ведется уже несколько месяцев. Ранее Швед говорил, что Минск будет инициировать выдачу преступников.

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