В Минске возбудили дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

"В целях социальной и исторической справедливости"
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил журналистам о возбужденном уголовном деле по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
"В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности", - объяснил решение генпрокурор (цитата по "Интерфаксу").
Минск, добавил он, запросит при расследовании помощь других стран - в частности, России и Германии. Также возможно обращение к властям Литвы и Польши.
Работа по делу ведется уже несколько месяцев. Ранее Швед говорил, что Минск будет инициировать выдачу преступников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram