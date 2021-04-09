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Наталья Сергунина пригласила молодежь на форум "Карьера vs бизнес"

11:06
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Профориентационный форум для молодежи проведут в Москве 16-17 апреля

В Москве 16 и 17 апреля пройдет общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес", сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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"Идея форума - показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать", - заявила Сергунина.

Она рассказала, что программа будет разделена на два направления: "Практикуй" (для желающих работать по найму) и "Предпринимай" (для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес). Участники форума смогут послушать лекции предпринимателей и спикеров, посетить ярмарку вакансий от компаний-партнеров, в ходе которой будут проводиться собеседования для дальнейшего трудоустройства, а также пройти личные карьерные консультации и профориентационные тестирования. Кроме того, HR-эксперты помогут всем желающим улучшить свое резюме смогут улучшить свое резюме.

Форум пройдет в столичном "Цифровом деловом пространстве", партнерами мероприятия выступят более 50 российских и международных компаний. Присоединиться к мероприятию приглашают всех желающих в возрасте до 35 лет.

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