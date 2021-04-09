"Юрий Гагарин" отправился в космос

Старт прошел успешно

Менее часа назад с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз". Она доставит на МКС пилотируемый модуль с новым экипажем на борту. Корабль носит название "Юрий Гагарин" - в честь 60-летия первого полёта человека на орбиту. Участники миссии - двое россиян и американец. Из-за пандемии им пришлось освоить необычные для космонавтов навыки.

"Юрий Гагарин" снова в космосе – на этот раз именной корабль. Портретом космонавта-первопроходца украшен обтекатель ракеты-носителя. Точно по графику она оторвалась от стартовой площадки в 10:42. Спустя 9 минут корабль отделился от третьей ступени и вышел на орбиту. Путь к МКС – сверхбыстрый. Стыковка со станцией уже через три с половиной часа после запуска.

На борту три члена экипажа. Командир – россиянин Олег Новицкий. Ранее он провел на орбите 340 суток. А вот для Петра Дуброва – это дебютный полет в космос. Инженер-программист по специальности, в 2012 году стал кандидатом в космонавты, прошел серьезнейший отбор и подготовку.

"Несмотря на то, что какой-то страх перед неизведанным, конечно, присутствует, я ни в коем случае не боюсь идти вперед, потому что я уверен: что бы мне ни встретилось, я знаю, как себя вести, и справлюсь с этим", - заявил он.

Третий член экипажа – американец Марк Ванде Хай. Он уже работал на МКС. Но в этот раз из-за пандемии подготовка команды велась совершенно по-новому. Привычную отработку совместных действий пришлось ограничить, а пред полетом - сделать прививки: наши космонавты отечественной вакциной, Ванде Хай – американской. И всё равно общение было сведено к минимуму. Исключение не сделали даже для родных.

"Те, кто хорошо меня знают, заметили, что я сам себе сделал стрижку, чтобы избежать контактов с людьми и риска потерять работу", - говорит Марк Ванде Хай.

В ходе экспедиции МКС-65 космонавты проведут более полусотни научных исследований и экспериментов по медицине, биологии и тестированию материалов. С собой экипаж везет и новый аппарат для поисков трещины на МКС. Но самая масштабная задача – интегрировать на станции новый многофункциональный модуль "Наука". Для этого команде придется несколько раз выйти в открытый космос. На Землю первым вернется Олег Новицкий - в октябре. А вот Петр Дубров и Марк Ванде Хай пробудут на орбите до марта следующего года.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram