"Забвению не подлежит": Минобороны опубликовало архив о преступлениях фашистов

Ведомство подготовило проект ко Дню освобождения узников концлагерей

Рассекреченные материалы и уникальные документы обнародовало в пятницу Министерство обороны России. В преддверии Международного дня освобождения узников концлагерей, который отмечается 11 апреля, на сайте ведомства создан специальный раздел "Забвению не подлежит". Там опубликованы свидетельства преступлений фашистов на оккупированных территориях в нашей стране и в Восточной Европе.

Читать и представлять себе всё описанное очень сложно. Главный вопрос: как человек - разумное существо - был способен на такие поступки? Рассекреченные документы центрального архива Министерства обороны - это свидетельства зверств фашистских захватчиков на оккупированных территориях. Демянский лагерь военнопленных начал функционировать, как только немцы подошли к Сталинграду. За два года через него прошли тысячи наших солдат. Многие там и остались. Во фронтовых дневниках - записи красноармейцев, которые вошли в лагерь после освобождения города.

Один из разделов проекта называется "Геноцид будущего". Он об уничтожении детей. Фашисты не хотели, чтобы на захваченных территориях продолжалась жизнь. Не щадили ни матерей, ни младенцев. О том, как воспитанников жомачевского детского дома, чьи родители погибли на фронте, однажды вечером посадили в грузовик и вывезли в поле, написали выжившие воспитатели интерната: "23 сентября 1942 года дети на грузовой машине были вывезены под предлогом перевода в Брест. Через полчаса они зверски были расстреляны, а часть закопана живыми. Самым младшим было три-четыре года".

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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