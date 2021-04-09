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В Приморье амурский тигр держит в страхе сразу несколько поселков

12:29
  • пятница
  • 09 апреля 2021

"Полосатый преступник" уже третий месяц нападает не местных собак

В Приморье амурский тигр нападает на собак. Как правило, это происходит ночью. Его жертвами становятся как бездомные псы, так и сторожевые. Известно о десяти подобных случаях.

- Вот пес, его покусали, но удалось ему отбиться.

Сторожевая собака Герда приходит в себя после схватки с амурским тигром. ​ Псу​ повезло остаться в живых, в отличие от его​ четвероного напарника. Любимца семьи Рика хищник утащил прошлой ночью.

Уже третий месяц в нескольких селах Хасанского района орудует "полосатый преступник". Почерк нападений всегда один. Тигр​ выходит к жилым домам в темноте и тихо подкрадывается к будкам. Задавить может сразу несколько собак, но, как правило, забирает с собой всего одну.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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