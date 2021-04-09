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Московский Дом кино показал фотовыставку "Абсолютная ценность"

12:14
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Она продлится до 20 апреля

В Московском Доме кино открылась фотовыставка "Абсолютная ценность". На ней представлены работы известного режиссёра, актёра и путешественника Артёма Мазунова, которые он сделал в разных странах мира. Выставка продлится до 20 апреля.

"Данная выставка – это посыл обществу, с целью осознания им ценности окружающего мира. Это фотографии и фотопортреты, на которых запечатлены микро-моменты впечатлений человека и восхищения окружающим миром, моменты наслаждения каждым мигом жизни и осознание его ценности. Эти фотоработы вкупе создают ценность человеческого взаимодействия мира и человека, его гуманности ко всему живому", - сообщили организаторы выставки.

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Фотовыставка "Абсолютная ценность"
Фотовыставка "Абсолютная ценность"
Фотовыставка "Абсолютная ценность"
Фотовыставка "Абсолютная ценность"
Фотовыставка "Абсолютная ценность"
Фотовыставка "Абсолютная ценность"
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