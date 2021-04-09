Как проходит контрольная проверка боеготовности российской армии

В тактических учениях на Камчатке задействовали около полутора тысяч военнослужащих

Заявления украинского руководства о том, что Россия наращивает присутствие военных рядом с южными границами, звучат странно на фоне того, что сейчас во всех регионах России проходят плановые манёвры в рамках контрольной проверки боеготовности.

В тактических учениях на Камчатке задействовали около полутора тысяч военнослужащих и более 250 единиц техники. Батальон воздушно-морского десанта Тихоокеанского флота, усиленный реактивной артиллерией, отработал задачи по прорыву обороны условного противника. С воздуха пехоту и технику прикрывало звено вертолётов Ка-29 и Ми-8.

На Сахалине мотострелки и артиллерия показали слаженность действий в городских и полевых условиях. В Курганской области на скорости 600 километров в час лётчики истребителей Су-34 выполнили дозаправку в воздухе, а после выпустили ракеты по наземным мишеням. На подмосковном полигоне Алабино танкисты успешно сдали нормативы на точность и время. В течение апреля на территории России пройдут более четырёх тысяч манёвров, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram