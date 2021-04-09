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Жители Камчатки и Петербурга получили вакцину "ЭпиВакКорона"

11:48
  • пятница
  • 09 апреля 2021

В России продолжается массовая вакцинация

За минувшие сутки в России выявили 9150 новых случаев коронавируса. Это данные оперштаба. Из больниц выписаны 9662 человека. Вакцинация продолжается по всей стране. Несколько тысяч доз "Спутника V" получила Иркутская область. Тех, кто хочет привиться, там с каждым днем больше. На Камчатку доставили препарат "ЭпиВакКорона". Накануне его также привезли в Санкт-Петербург и Нижегородскую область.

Тем временем переговоры о поставках "Спутника V" с Российским фондом прямых инвестиций начала Германия. Накануне инициативу правительства ФРГ о закупке нашей вакцины поддержали сразу в нескольких федеральных землях.

Интерес к нему проявляет и Италия. Люди даже готовы ехать на прививку в соседний Сан-Марино, где как раз получили новую партию препарата, отмечает "ТВ Центр".

В Турции, которая так популярна у российских туристов, зафиксирован новый антирекорд. За минувшие сутки там заболели почти 55 тысяч человек.

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