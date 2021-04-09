Китай упрекнул США в создании секретных биолабораторий по всему миру

Пекин призывает обратить внимание на деятельность американских ученых

США должны предоставить исчерпывающие данные об опытах, которые проводят в биолабораториях в своей стране и за рубежом. Рассекретить информацию потребовал от Вашингтона Пекин. В китайском МИД заявили: Штаты мешают искать источник коронавируса. Они политизируют пандемию и обвиняют другие государства в сокрытии важных сведений, но о собственной опасной деятельности умалчивают.

Любые обвинения в политическом вмешательстве в расследование источников происхождения вируса COVID-19 Китай отрицал с самого начала. Но теперь в Поднебесной заговорили иначе. Да, вмешательство есть. Но только не со стороны Пекина.

"Действительно, мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая со Всемирной организацией здравоохранения", - заявили в МИД КНР.

По тону китайских дипломатов понятно, в Пекине готовы отразить любые нападки со стороны США. СМИ уже пишут о новом витке политического противостояния между Китаем и Соединенными Штатами. Ведь демократы, по сути, продолжают линию экс-президента США Дональда Трампа, который заявлял, что у США якобы есть подтверждения сокрытия Китаем данных о пандемии. И обещал привлечь Пекин к ответственности. Доказательств, как это часто бывает с Вашингтоном, мир так и не увидел.

А теперь уже Китай призывает обратить внимание на деятельность американских ученых. США единственные в мире выступают против создания международного механизма проверки биолабораторий. И на это, наверняка, есть причины.

"Зачем Соединенным Штатам строить так много лабораторий по всему миру? Почему Соединенные Штаты выступают исключительно против создания механизма проверки по Конвенции о биологическом оружии? Находятся ли эти лаборатории и базы в местах, где Соединенные Штаты не осмеливаются принять международную проверку?" – задал вопросы Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

Такие строго засекреченные исследования ведутся в американском Форт-Детрике, а еще на Украине, где США открыли как минимум 15 секретных лабораторий по работе с вирусами. Всего же, по данным СМИ, Вашингтон выделил на биологические эксперименты по миру около двух миллиардов долларов. А теперь планирует выделять еще по 300 миллионов в год на противодействие Китаю. Законопроект о стратегическом соперничестве с Поднебесной разработали американские сенаторы. Документ даже называют основой внешней политики США при Джо Байдене.

Вот только, опасаются эксперты, как бы эти игры не ударили по американскому бизнесу. Ведь Пекин уже объявил: любые попытки давления получат немедленный ответ.

"Должен сказать, что Китай значительно поднаторел в вопросах создания давления на наши компании. Китайцы прекрасно понимают, каковы ставки: у нас как минимум триллион, а, по некоторым данным, три триллиона инвестиций в Китай со стороны нашего бизнеса", - сообщил Майкл Пиллсбери, руководитель Центра планирования стратегических взаимодействий с Китаем Института Хадсона США.

Бизнесу особенно не нравятся последние действия администрации Байдена. По команде из Пентагона в Южно-Китайское море был направлен американский эсминец Джон Маккейн. В КНР уже заявили: подобными действиями Вашингтон пытается дестабилизировать обстановку в Тайваньском проливе. По сути, играя с огнем. Китайцы, конечно, мастерски овладели искусством "предупреждений". Но когда-нибудь одно из них и правда может стать последним.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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