На позициях ВСУ после визита Зеленского подняли нацистский флаг

Украинского президента это не смутило

США рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Чёрное море, чтобы показать свою поддержку Украине. Об этом сообщил телеканал CNN. В свою очередь, в Пентагоне отметили, что не готовы поделиться информацией по этому вопросу.

Моральную поддержку киевским силовикам в Донбассе продолжает оказывать Владимир Зеленский. Сегодня он прибыл в Авдеевку. На одной из позиций военных в Марьинке, которую президент Украины посетил накануне, заметили странную, но знакомую символику. В объектив камер наблюдения ДНР попал флаг нацистской Германии. Несмотря на присутствие Зеленского в регионе, обстрелы не прекратились. Киев активно стягивает танки и артиллерию к линии разграничения.

А в восточную Европу прибывает техника НАТО - для предстоящих учений, которые начнутся в мае. Страны-участницы не скрывают, что по сценарию их военные должны отработать вооружённое столкновение с Россией.

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