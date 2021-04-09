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Минздрав разрешил исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

11:28
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Их планируют завершить к октябрю

Согласно данным государственного реестра разрешений на проведение исследований, Министерство здравоохранения России разрешило проводить первую и вторую фазы клинических испытаний разрабатываемой центром "Вектор" вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н".
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"Начало исследований - 8 апреля 2021 года, окончание - 30 сентября 2021 года", - сказано в реестре.

Участвовать в испытаниях будут 300 добровольцев от 18 до 60 лет. Специалисты оценят безопасность, иммуногенность, реактогенность и переносимость препарата.

Как следует из данных реестра, "ЭпиВакКорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов.

Ранее стало известно, что пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" планируется завершить к концу лета 2021 года.

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