Минздрав разрешил исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Их планируют завершить к октябрю

Согласно данным государственного реестра разрешений на проведение исследований, Министерство здравоохранения России разрешило проводить первую и вторую фазы клинических испытаний разрабатываемой центром "Вектор" вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н".

"Начало исследований - 8 апреля 2021 года, окончание - 30 сентября 2021 года", - сказано в реестре.

Участвовать в испытаниях будут 300 добровольцев от 18 до 60 лет. Специалисты оценят безопасность, иммуногенность, реактогенность и переносимость препарата.

Как следует из данных реестра, "ЭпиВакКорона-Н" - вакцина на основе пептидных антигенов.

Ранее стало известно, что пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" планируется завершить к концу лета 2021 года.

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