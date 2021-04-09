Московские врачи вылечили 1989 пациентов с COVID-19 за сутки

Подтвержден 2421 новый случай заражения

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1989 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число поправившихся в столице увеличилось уже до 957137.

"Подтвержден 2421 новый случай заражения, госпитализирован 1001 человек, скончались 57 пациентов", - добавили в федеральном штабе.

Там также вновь призвали сограждан оставаться дома и вызывать врача при появлении симптомов ОРВИ.

В России за минувшие сутки выявили 9150 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в стране переболели 4623984 человека. Скончались 102247 заболевших.

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