Московские врачи вылечили 1989 пациентов с COVID-19 за сутки

Подтвержден 2421 новый случай заражения
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1989 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Таким образом, общее число поправившихся в столице увеличилось уже до 957137.
"Подтвержден 2421 новый случай заражения, госпитализирован 1001 человек, скончались 57 пациентов", - добавили в федеральном штабе.
Там также вновь призвали сограждан оставаться дома и вызывать врача при появлении симптомов ОРВИ.
В России за минувшие сутки выявили 9150 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в стране переболели 4623984 человека. Скончались 102247 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram